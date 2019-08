Ravello. Ancora furti nelle abitazioni, cresce la paura tra i residenti

Ravello. Continuano a registrarsi episodi di furti in appartamento che stanno seminando un clima di paura tra i residenti che vedono compromessa la loro sicurezza ed invocano maggiori controlli sul territorio. L’estate, tra l’altro, è il periodo in cui i furti nelle case aumentano notevolmente sia perché spesso lasciate incustodite per molte ore e sia perché in tanti hanno l’abitudine di uscire lasciando finestre e balconi aperti o semiaperti. Un vero invito a nozze per i malintenzionati. Gli episodi oramai avvengono anche in pieno giorno ed i ladri agiscono con una destrezza ed una velocità tale al punto che nessuno, anche nelle vicinanze delle case prese di mira, riesca ad accorgersi di quanto sta accadendo. L’ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di Marmorata. I ladri si sono introdotti in un’abitazione forzandone la finestra ed approfittando della momentanea assenza degli abitanti. Nessuno si è accorto di nulla fino a quando i proprietari hanno fatto rientro presso la propria abitazione e si sono resi conto di essere stati derubati della esigua somma di 80 euro e di alcuni oggetti preziosi. Immediatamente sono stati avvisati i Carabinieri che, dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, sono riusciti ad individuare gli autori del furto.