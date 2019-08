Questa sera penultimo appuntamento del Positano Teatro Festival con il “Concerto per due voci e una chitarra”

Si terrà a Liparlati il penultimo appuntamento del Positano Teatro Festival 2019. Questa sera ore 21, Ebbanesis e Serenvivity in Concerto per due voci e una chitarra.

Ebbanesis, duo musicale composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa nasce per gioco sul web, a giugno 2017. Dopo aver pubblicato alcuni video sui rispettivi profili decidono di aprire una pagina Facebook, supportate da alcuni addetti ai lavori. Da lì il progetto si è trasformato in vere e proprie occasioni di lavoro. Hanno collaborato con Maurizio de Giovanni, Luca Iavarone (fanpage.it) e Elena de Curtis, nipote del principe della risata, Totò. Hanno avuto riscontri positivi da maestri come Isa Danieli, Lina Sastri, Teresa de Sio, Carlo Cerciello, Fiorenza Calogero e tanti altri. La partecipazione a “Tu si quevales” ha dato loro maggiore visibilità sul web aumentando così il numero dei followers sui social.A dicembre 2017 hanno debuttato al teatro Bellini di Napoli con “Dignità autonome di Prostituzione” di Luciano Melchionna. Attualmente sono impegnate in importanti progetti teatrali sia come attrici che come cantanti. Il loro repertorio attraversa la musica swing, classiche napoletane, macchiette, popolari, villanelle e tanto altro. Due voci e una chitarra che collaborano in totale armonia. In concerto classici della canzone napoletana come “Reginella”, “ ‘O sarracino”, “Rondinella”, ” ‘O zappatore”, “ ‘A rumba de scugnizzi”, “ ‘O sole mio”, tutti rivisitati. Uno spettacolo che non delude le aspettative, la vis comica che le due artiste danno ad alcuni pezzi rende ancora più interessante e divertente il concerto. Due giovani donne che riescono a tenere il palco con la loro verve e l’innata passione per la musica che le unisce.