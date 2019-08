Quanti vip in Costiera! Sabrina Ferilli e Brad Pitt allo Scoglio di Nerano. Da Adolfo a Positano il protagonista di Thor

I vip continuano a prendere d’assalto la Costiera, scegliendo nei loro soggiorni estivi, i locali dove trovare le migliori proposte enogastronomiche del territorio. Nei giorni scorsi sono stati infatti visti sbarcare a Nerano Sabrina Ferilli e Brad Pitt, con l’immancabile sosta da Tommaso allo Scoglio. La bella attrice romana quest’estate ha conquistato i social con un fisico da copertina, sbugiardando la sua età anagrafica, tra una gita in yacht e l’altra, sembra essere giunto nel noto locale dei vip.

Anche l’attore statunitense è approdato in queste calde giornate di agosto a Nerano, per riposare dopo le fatiche del suo recente film “C’era una volta a Hollywood”, diretto da Quentin Tarantino, che è stato presentato all’inizio del mese all’Adriano di Roma, alla presenza del regista che era accompagnato da Margot Robbie e Leonardo DiCaprio, anche quest’ultimo in vacanza tra Positano e Capri: chissà se Brad Pitt, non abbia intrapreso lo stesso itinerario tra le due costiere.

Hollywood conferma come meta preferita la Città Romantica, difatti l’aitante attore australiano Chris Hemsworth, noto ai più come il protagonista di Thor, invece è stato visto sbarcare e gustare le prelibatezze preparate Da Adolfo a Laurito. Noto per anche per le sue interpretazioni in Rush, Biancaneve e il cacciatore, Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, Hemsworth si gode il successo di Men in Black: International, uscito a luglio nelle sale italiane. L’attore 36enne sarà protagonista del film sul wrestler più famoso di sempre: Hulk Hogan.