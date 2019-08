Quale governo potrebbe arrivare? Le ipotesi di uscita dalla crisi

È ancora l’ipotesi più accreditata, anche se un brivido corre nella Lega che apre al taglio dei parlamentari per smontare possibili accordi M5s-Pd. Matteo Salvini sfiducia Giuseppe Conte, non si trovano altre maggioranze, non resta che mettere insieme un governo «neutro» che garantisca tutti alle elezioni e sfogliare il calendario per trovare una domenica di fine ottobre o inizio novembre per andare a votare. Successo annunciato per la Lega, forte dei sondaggi e di una legge elettorale che la favorisce nei collegi uninominali. Rischio aumento dell’Iva e esercizio provvisorio se tarderà il varo del nuovo esecutivo. Ma se il risultato delle urne sarà netto potrebbe nascere un governo a guida Salvini a tempo di record, che prenoterebbe anche la scelta del prossimo presidente della Repubblica.

ROBERTO GRESSI CORRIERE DELLA SERA