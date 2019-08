Promozione, presentati i calendari dei quattro gironi: tutte le partite di San Vito Positano e Sant’Agnello Promotion

Ieri sera al “Dubai Village” di Camposano, sono stati presentati i calendari del campionato di Promozione Campania 2019/2020, con il sorteggio delle partite dei quattro gironi. La cerimonia di presentazione è stata aperta dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, che ha illustrato le iniziative intraprese dal nuovo direttivo della FIGC Campania, affermando che chiuderà il quadriennio per il direttivo regionale al prossimo 30 Giugno 2020, con i nuovi membri che saranno sottoposti a richiesta di conferme.

Quest’anno il campionato di Promozione vedrà protagoniste due squadre delle due costiere, la Sant’Agnello Promotion, collocato nel girone B ed il San Vito Positano, inserito nel girone D. I giallorossi, dopo la retrocessione dall’Eccellenza, ripartono con un nuovo assetto societario che ha unito giovani e imprenditori positanesi: la società guidata dal presidente Antonio Guida punterà soprattutto sul territorio.

Grande novità sono i santanellesi, una realtà calcistica che sta dando un grande apporto al calcio giovanile locale. Gli arancioneri, nati nel 2015, l’anno scorso hanno conquistato la Promozione battendo ad Ottaviano lo Sparta San Gennaro nella finalissima playoff. Quest’anno toccherà a mister Giulio Russo condurre le sorti della matricola Sant’Agnello Promotion, con la società che gli ha garantito un innesto importante come Luca Balzano.

Il campionato di Promozione si apre domenica 8 settembre e si concluderà il 18 aprile 2020 (sotto i calendari). Nel girone napoletano, la Sant’Agnello Promotion esordirà in trasferta sul campo puteolano del Rione Terra, mentre la prima in casa è da annotare sul calendario, perché il 15 settembre al comunale di Via dei Pini arriva l’Ischia Calcio. Esordio in trasferta anche per il San Vito Positano, che al “Giannantonio Figliolia” incontrerà la Salernum Baronissi. Nella prima stagionale al “De Sica”, i giallorossi riceveranno la Temeraria San Mango.