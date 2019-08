Prende forma la Juve Stabia formato serie B. Ceduto Paponi, ingaggiato Mariano Izco. E non è finita qui…

La Juve Stabia batte un colpo in entrata e in uscita. Ceduto Daniele Paponi al Piacenza e acquistato Mariano Izco dal Cosenza.

L’attaccante ha contribuito pesantemente alla promozione delle Vespe in Serie B. In 2 anni con i gialloblù ha collezionato 74 partite realizzando 24 gol.

Sui social i tifosi stabiesi hanno salutato Paponi con grande affetto, riconoscendo che il calciatore abbia sempre dato tutto per la maglia.

In attesa di un attaccante di categoria che vada a rimpiazzare la cessione di Paponi, le Vespe ufficializza o l’arrivo di un centrocampista. Si tratta del veterano Mariano Izco, classe 1983. L’argentino ha giocato diversi anni in Serie A tra Catania, Chievo e Crotone, ma negli ultimi 2 anni ha visto poco il campo, complice qualche problema fisico di troppo. Se dovesse ritrovare una condizione fisica ottimale, sarebbe un acquisto di assoluto livello per il centrocampo di Fabio Caserta.

Adesso i tifosi invocano a gran voce un attaccante che faccio sognare i tifosi. Si parla di Fabio Ceravolo, attaccante del Parma, che con gli emiliani non trova moltissimo spazio. Tuttavia nelle sue passate esperienze nella serie cadetta, ad esempio al Benevento nella stagione 2016-17, ha dimostrato grandi cose con una media gol pazzesca (40 partite, 20 gol, 1 gol ogni 2 partite) trascinando la squadra alla prima storica promozione in Serie A.