Praiano sosta selvaggia del Taxi

Riceviamo e pubblichiamo.

Alcuni lettori ci segnalano un episodio sgradevole a accaduto la scorsa notte a Praiano.

A quanto pare un taxi locale ha bloccato la viabilità sulla statale per tutta la serata.

Le auto e gli scooter sono stati costretti a marciare sull’altra corsia e chi proveniva da Amalfi, in direzione Positano, era costretto a dover prestare attenzione a chi sorpassava.

E’ stata sfiorata la tragedia, dato che c’è stato il rischio di ben due incidenti.

Ecco cosa ci scrivono alcuni lettori:

“Ma non ci sono gli appositi stalli lì dove parcheggiare e sostare durante il lavoro????

Per poco non accadevano 2 incidenti per colpa di quella sosta selvaggia.

La sera c’è chi rientra stanco da un intera giornata di lavoro, e per arrivare a casa bisogna evitare tanti ostacoli come questi.”