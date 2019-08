Praiano. Questa sera si attende il ferragosto con Fatman Scoop, Live Performance all’Africana

Il by night questa sera all’Africana Famous Club con un grande ospite Internazionale.

A Praiano si festeggia la vigilia di Ferragosto con Fatman Scoop. Live Performance – International Event.

Ingresso UOMO e DONNA € 30,00

Famoso per le sue entrate in scena selvagge, urlando a voce altissima. È principalmente conosciuto per il singolo “Be Faithful” (2003) che ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche del Regno Unito e dell’Irlanda, e il quinto posto in Australia. Per questa hit, il rapper è ricorso alla collaborazione dei Crooklyn Clan e ha incluso molti samples da artisti come Jay-Z, Faith Evans e Black Sheep. La canzone prende il nome dal campione del cantato di Faith Evans “Love Like This”.

La seguente “It takes two” ha raggiunto la top 10 in UK, la top 20 in Irlanda e la top 40 in Australia nel 2004. Nel 2005 Fatman Scoop è comparso in due canzoni da hit parade, nel singolo di Mariah Carey “It’s Like That” e con Missy Elliott in “Lose Control”. Fatman Scoop conduce, inoltre, il suo personale show sulla famosa radio di New York WQHT FM) Hot 97.

Nel 2014 prende parte al progetto musicale di Dj Mesta intitolato Let Loose con la cantante canadese Shalli prodotto dall’etichetta italiana 1st Pop di Marco Pollini, che ottiene un buon riscontro in Francia e Spagna, suonatissimo da molti Dj e contenuto nella colonna sonora del film Le badanti.

Tel : +39 3315330612 // +39 089874858

Whatsapp : +39 351-8112728

Servizio Tavoli VIP

*TRAGHETTO DA SALERNO

*Parcheggio e Ascensore Privato

*Attracco Barca

*Shuttle Bus Penisola Sorrentina /Castellammare/Costiera Amalfitana

Africana Famous Club – Via Terramare, 2 – Praiano (SA) Italia

Infoline: +39 351 8112728 // +39 089 874858