A Praiano questa sera il rosario per Pietro: Costiera unita in preghiera

Questa sera a Praiano, alle ore 19.30, alla Chiesa di San Gennaro ci sarà un rosario per Pietro, per rincuorare la sua famiglia, ma soprattutto una preghiera per tutti i nostri figli. La Costiera amalfitana si unisce in questo tragico momento, stringendosi intorno ai cari di Pietro Villani. Intanto, riguardo all’incidente avvenuto all’alba a Praiano, il ragazzo dell’altro ciclomotore verrà operato oggi pomeriggio. Da Castiglione di Ravello è stato portato al Ruggi di Salerno. Sulle dinamiche dell’incidente avvenuto fra ciclomotori sta indagando l’Arma dei carabinieri ad Amalfi.

Questa mattina siamo rimasti scioccati nell’apprendere questa notizia, abbiamo aspettato prima di pubblicarla, con il timore di urtare la sensibilità dei propri familiari. Per non colpire la sensibilità di qualche parente che non lo sapeva, abbiamo cercato di evitare particolari che era preferibile non riportare. Siamo rimasti sconvolti da questa notizia.

Perdere la vita a 15 anni, la stessa età di mia figlia, è un dolore immenso. Quando lo abbiamo saputo eravamo presi prima dal dolore che dal dovere di scrivere, non ci è stato facile. È una tragedia umana straziante, un fiore bellissimo di Praiano, solare, coraggioso, pieno di virtù. Non riesco a parlare, come tanti qui ci viene da piangere. C’è un momento per ogni cosa dicono gli indiani, ma questo non era il tuo momento di morire. Ora è il momento del dolore e della preghiera Ciao Pietro