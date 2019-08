Praiano. Questa sera il by night all’Africana con Don Rafaelo

Questa sera il by night all’Africana. Non perderti una serata di Hiphop e reggaeton con Don Rafaelo.

Don Rafaelo – Martedì 13 Agosto 2019, Praiano – Costa d’Amalfi – Ladies Night – Africana Famous Club

FREE ENTRY FOR LADIES entro le: 01.00

Traghetto da Maiori alle 23.00

Raffaele Pizzo alias Don Rafaelo nasce a Napoli nel 1979.Cresce in una famiglia di musicisti dove, fin dalla tenera età,si interessa della cultura Hip Hop. Dopo svariati viaggi inAmerica Latina, si innamora della cultura musicalesudamericana e decide di muovere i primi passi come djlatino nei club della sua città, dove è uno dei primi adesportare la cultura musicale della salsa, bachata,merengue, reggeaton e dembow. Inizia così la sua ascesa,iniziando a riscuotere grandi consensi non solo nei clubdella sua città, ma in tutto il Sud Italia, esibendosi neiconcerti di grandi star internazionali Hip Hop e Reggaeton come Craig David, Snoop Dogg, Daddy Yankee, J Balvin,Farruko, Prince Royce, J Alvarez, Nicky Jam, Fatman Scoope tanti altri.Tra i primi e i più grandi esponenti del generelatino urbano, Don Rafaelo è anche producer nel suoSTUDIO55, dove produce nel 2016 e nel 2017 Chambonea,Get Low, Boom Boom, Culo, la Intimidad e La Habitacion,mentre in cantiere sono prossime le uscite di altri grandisuccessi. Grazie alla sua ecletticità musicale, al suo talento ealla sua inconfondibile immagine, oggi Don Rafaelo è tra imigliori interpreti della sonorità Urban Moderne in Italia,con il suo inconfondibile dj set energico e coinvolgente

Tel : +39 3315330612 // +39 089874858

Whatsapp : +39 351-8112728

Ingresso OMAGGIO DONNA entro le 01.00

Ingresso UOMO € 25,00

Servizio Tavoli VIP

——————————————————————————–

LADIES NIGHT OFFICIAL – Hip Hop & Reggaeton

FREE ENTRY FOR LADIES entro le: 01.00

LADIES NIGHT, una serata dove le donne diventano protagoniste, è la serata cult della costiera amalfitana, merito del giusto mix tra musica animazione e atmosfera latine, una serata dove le donne diventano protagoniste pronte a scatenarsi sulle note delle hit del momento .

———————————-

*Parcheggio e Ascensore Privato

*Attracco Barca

*Shuttle Bus Penisola Sorrentina /Castellammare/Costiera Amalfitana

*Traghetto da Maiori alle 23.00

Africana Famous Club – Via Terramare, 2 – Praiano (SA) Italia

Infoline: +39 351 8112728 // +39 089 874858