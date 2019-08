Praiano, “Pietro vive in ognuno di noi”: la commovente lettera dei compagni di scuola. Lutto al Marini-Gioia e all’Ics Porzio

Il tragico incidente di stanotte Praiano, in cui ha perso sfortunatamente la vita Pietro Villani, ha lasciato tutti profondamente affranti. Chi ha risentito maggiormente di questo terribile evento, sono i compagni di scuola, i ragazzi della 1a A del Liceo Scientifico Marini-Gioia, che hanno voluto condividere con tutti lo speciale legame che si era creato durante questo primo anno di superiori insieme. Ecco la commovente lettera aperta della sua classe:

“Ciao Pietro. Sei entrato nelle nostre vite per casualità, ed è stata la casualità più bella di sempre perché conoscere una persona come te è un onore! Eri un ragazzo disponile verso tutti, intelligente, educato, di bella presenza, bravo a scuola e nello sport, eri una di quelle persone che si potevano solo ammirare. Tu con il tuo sorriso e la tua simpatia sei da subito entrato a far parte dei nostri cuori e ci hai lasciati all’improvviso senza parole, straziandoci. Eri un ragazzo eccezionale e noi avremmo potuto soltanto prendere esempio da uno come te , uno come pochi! Non sarà facile tornare tra quei banchi di scuola con la consapevolezza di non vederti mai più. Queste sono perdite che lasciano il segno in ognuno di noi. Ci stringiamo al dolore immenso e incolmabile dei tuoi genitori. Pietro vive in ognuno di noi! Dalla tua 1ªA scientifico”.

L’istituto superiore Marini Gioia ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Pietro, che avrebbe dovuto frequentare il secondo anno del scientifico: così in una nota su Facebook del Dirigente Scolastico, Solange Sabine Sonia Hutter, il corpo docente, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, insieme agli alunni hanno manifestato il loro attestato di cordoglio. “Una triste notizia ha sconvolto la nostra comunità scolastica. Nel ricordare gli indimenticabili attimi vissuti insieme, ci stringiamo, commossi, alla famiglia ed a quanti hanno amato e conosciuto il giovane Pietro in un abbraccio silenzioso che vuole esprimere il nostro profondo dolore e la nostra umana vicinanza”.

Anche l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Praiano e Positano, ha manifestato con una nota il proprio dolore per questa perdita, con particolare vicinanza alla mamma di Pietro, Erminia Capriglione. “L’intera comunità scolastica partecipa affranta all’inconsolabile dolore della famiglia di Pietro Villani, alunno esemplare, tragicamente scomparso stanotte. Sconvolti per l’accaduto, ci stringiamo in silenzio in particolare alla mamma, Erminia Capriglione, componente del Consiglio di Istituto. Senza parole, distrutti dalla straziante notizia.”