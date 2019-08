Praiano, “Pietro come un pittore” il ricordo di mamma Ermina e papà Pasquale, i genitori di Pietro hanno voluto ricordare il loro amato con una struggente lettera, riportando la canzone dei Modà “Come un pittore”, tanto amata da Pietro :

PARROCCHIA S.GENNARO V.M.

VETTICA MAGGIORE – PRAIANO

IN MEMORIA DI PIETRO VILLANI

COME UN PITTORE

Ciao, semplicemente ciao

Difficile trovare parole molto serie

Tenterò di disegnare

Come un pittore farò in modo

Di arrivare dritto al cuore

Con la forza del colore

Guarda, senza parlare

Azzurro come te, come il cielo e il mare

E giallo come luce del sole

Rosso come le cose che mi fai provare

Ciao, semplicemente ciao

Disegno l’erba verde come la speranza

E come frutta ancora acerba

E adesso un po’ di blu, come la notte

E bianco come le sue stelle con le sfumature gialle

E l’aria, puoi solo respirarla!

Azzurro come te, come il cielo e il mare

E giallo come luce del sole

Rosso come le cose che mi fai provare

Per le tempeste non ho il colore

Con quel che resta disegno un fiore

Ora che è estate, ora che è amore

Azzurro come te, come il cielo e il mare

E giallo come luce del sole

Rosso come le cose che mi fai provare

“Come l’autore di questa canzone, che Pietro ha cantato alla fine dell’ultimo anno scolastico delle Secondarie di Primo Grado, noi genitori gli abbiamo mostrato la semplice bellezza della vita. Quella che risiede nelle piccole, grandi cose che ci circondano. Il testo è il saluto al nostro Pietro, perchè descrive la vita attraverso i suoi colori più belli, come noi abbiamo fatto con lui. Neanche noi abbiamo il colore per le tempeste, ma abbiamo tanto, tanto amore da donare, per colorare la vita, anche quando sembra che abbia perso i suoi colori.

Amate la vita, rispettatela ! ”

Papà Pasquale e Mamma Erminia

Nella foto il tramonto sul silenzio irreale che avvolge Praiano, il tramonto opera del più grande Pittore : Dio, che ora Pietro stà guardando faccia a faccia