Praiano. Oggi l’ultimo saluto a Pietro. Un pensiero di Salvatore Gagliano

Si è da poco conclusa la celebrazione dei funerali di Pietro Villani, il giovane calciatore del Costa D’Amalfi che due giorni fa ha perso la vita in un tragico incidente a Praiano, Costiera Amalfitana.

Salvatore Gagliano, ha deciso di dedicargli due parole:

La divina costa è una sola comunità ! Ci conosciamo tutti ed i nostri Paesi sono tutti collegati fra loro. Signori Sindaci, siete ancora in tempo. Bloccate tutte le feste di quest’oggi, (quelle possibili, naturalmente), visto che un piccolo Angelo delle nostre comunità è volato al cielo. Mi chiedo e vi chiedo : E’ vero che la vita continua, ma quest’oggi come si potrà mai trovare lo spirito giusto per divertirsi ? Non pensiamo per un giorno a ciò che pensano i tanti turisti, ma pensiamo doverosamente alle nostre comunità, trascorrendo una giornata al pensiero che il nostro adorato Pietro non è, e non sarà più fra noi.