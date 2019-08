Praiano. Morte Pietro Villani, ecco il punto dell’incidente. La testimonianza “Confusione e tanti ciclomotori, soccorsi veloci”

Praiano, Costiera amalfitana. Ecco il punto dell’incidente di ieri sera, il bivio di Vettica , venendo da Positano verso Amalfi. Luogo di ritrovo di decine di giovani. Abbiamo raccolto qualche testimonianza

“E’ un orario in cui c’è molta gente li , i ragazzi e li amici si sono ritrovati li . C’era molta confusione e tanti ciclomotori che andavano avanti e indietro, difficile capire cosa fosse successo” Ma, in ogni caso si è capita subito la gravità “Si , l’incidente è stato bruttissimo, ma non si è capito niente ne visto come è avvenuto, solo i ragazzi a terra, e lui aveva attorno tutti gli amici disperati, hanno chiamato subito i soccorsi che sono stati veloci, ma si vedeva dal sangue che la situazione era grave, poi anche i parenti.. non so se c’era anche lo zio, Cesare Iudicianni che fa il medico a Sorrento, ma in ogni caso si è fatto il possibile, tutti erano sconvolti” Non si riesce a capire le responsabilità ? “Non siamo riusciti a capire niente, ma in quel frangente poteva e potrebbe succedere di nuovo un incidente. C’era troppa confusione, era sabato sera, tante persone e tanti ciclomotori li.. Ma si è fatto tutto il possibile, ora rimane solo tanto dolore, siamo tutti sconvolti. Credo che bisogni mettere strisce pedonali, sistemi di rallentamento della velocità. In quel punto potrebbe risuccedere una cosa del genere.