Praiano, dopo il matrimonio in Toscana Leona Lewis si rilassa al “Casa Angelina” col marito Dennis Jauch

Fresca di matrimonio in Toscana, la bellissima cantante inglese Leona Lewis ha scelto la Costiera Amalfitana per passare dei giorni di relax insieme al neo marito, il ballerino Dennis Jauch. Le due star hanno trascorso, infatti, tre giorni a Praiano, rilassandosi all’Hotel Casa Angelina. Ancora una volta la Divina si conferma essere meta preferita delle celebrità di tutto il Mondo e così anche la splendida struttura alberghiera, un vero e proprio pezzo di Paradiso nella Divina, con camere vista Costiera.

Qualche giorno fa è stata diffusa la notizia di un matrimonio in grande stile, con 180 invitati, in una tenuta all’aperto in Toscana. I due erano fidanzati da oltre nove anni.

Classe ’85, Leona è stata la vincitrice della terza edizione del talent show britannico The X Factor, ha ottenuto il successo planetario, raggiungendo la prima posizione nelle classifiche di 34 paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Giappone, con la sua hit mondiale Bleeding Love. Il suo album di debutto Spirit ha venduto oltre 7,5 milioni di copie, che ne fanno uno dei dischi d’esordio più notevoli di sempre. Grazie all’ottimo esordio, nel 2008 ha ottenuto molte nomination a premi importanti quali Brit Awards, Grammy Awards, MOBO Awards, MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards e il Top New Artist di Billboard Magazine.