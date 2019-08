Praiano, M5S lascia il consiglio comunale sui debiti fuori bilancio. Niente streaming della seduta

Nel consiglio comunale di ieri, i consiglieri del Movimento Cinque Stelle hanno lasciato l’aula sulla discussione dei debiti fuori bilancio. Questi debiti sarebbero infatti dovuti a spese processuali, dove il comune è stato condannato, spese che potevano essere evitate secondo i consiglieri di minoranza. I praianesi per l’ennesima volta non hanno potuto assistere all’assise da casa, potendo vedere quanto accaduto in streaming: nonostante l’approvazione all’unanimità il regolamento comunale, al momento dello streaming non vi è ancora traccia, purtroppo.