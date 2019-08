Praiano, la “Luminaria” di San Domenico dai 90 mila euro risparmiate i fuochi d’artificio pericolosi e inquinanti . La “Luminaria” , ideata e curata dallo scenografo Gennaro Amendola con l’amministrazione dell’omonimo , di cui era vice sindaco Giovanni Di Martino, ha avuto subito successo , e non poteva essere altrimenti. Giochi di luce, la tradizione e altro , quindi la bellezza scenografica, la cura dei particolari, il mapping, ma perchè fare i fuochi d’artificio ci chiede il presidente del WWF Claudio d’ Esposito “potevano distinguersi … ripeto … tutto bellissimo … anche il fuoco a ritmo d’orchestra … ma il finale pirotecnico potevano tagliarlo e risparmiare!”.

Non possiamo non concordare con lui, non è solo un problema di costi elevati, ai quali bisognerebbe aggiungere i maggiori costi per gli straordinari, la pulizia, in un paese che ad agosto è già strapieno quindi il richiamo è sopratutto del circondario, con una rilevanza mediatica quest’anno minore, non abbiamo visto tutti i giorni articoli su Repubblica e Corriere come in passato, per esempio. Ci sono state delle problematiche una delle serate e altro ancora, ma non abbiamo voluto parlare se non con gli interventi politici del M5S che giustamente puntava il dito sui costi, l’evento è bello, ma vediamo di non spendere eccessivamente.

La tradizione popolare va portata avanti e Positanonews la sosterrà, bravissime le salamandre e salamandrine, le schegge praianesi, i lumini, il mapping, ma immaginiamo cosa poteva succedere nel caso di uno sbaglio, umano e possibile, guardiamo il recente passato, e immaginiamo quanto inquinante è finito nell’atmosfera e finanche a mare oltre che nei terreni.

La Luminaria non ha bisogno di questi fuochi d’artificio, sono altamente inquinanti, pericolosi, dannosi per l’ambiente, per gli animali terrorizzati, ma anche per gli uomini. Crediamo che per San Domenico vada bene così senza questi fuochi che da vicino hanno fatto non poca impressione.

Foto Giuseppe Di Martino