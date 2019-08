Praiano, incidente a ciclomotori in via Campo

Incidente ad un ciclomotore in via Campo, a Praiano. Non conosciamo ancora la dinamica del sinistro, avvenuto circa un’ora fa, ma dalle prime notizie giunte in redazione sono intervenuti sul posto i carabinieri e due ambulanze per i soccorsi. Si attendono aggiornamenti.

Aggiornamenti. In realtà sono due i ciclomotori coinvolti nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio: gli scooter erano fittati da turisti inesperti.