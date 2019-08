Praiano, giunta la salma di Pietro verso le 22: domani i funerali

La salma di Pietro proveniente dal Ruggi di Salerno è giunta a Praiano poco dopo le 22, dopo essere stata sottoposta questo pomeriggio all’esame autoptico disposto dalla procura dei minorenni di Salerno.

Il feretro di Pietro è stato portato alla chiesa di San Gennaro, dove ad attenderlo c’era un fiume di amici e di conoscenti.

Fuori al piazzale è stato affisso uno striscione, con una foto di Pietro e una frase toccante.

“Le scintille si spengono troppo in fretta. La tua scintilla ha acceso un fuoco che per sempre riscalderà i cuori e illuminerà le anime. Per sempre Pietro”.

Nella chiesa di Vettica Maggiore è un programma una veglia di preghiera in forma strettamente privata. Domani ci saranno i funerali e si prevede un importante presenza, dagli alunni, i dirigenti e gli insegnanti del Marini-Gioia alla rappresentanza del Costa d’Amalfi.

Tante persone provenienti da tutta la Costiera si stringeranno ai genitori di Pietro, Pasquale ed Erminia, ed alla sorellina Gloria.