Praiano, giovedì altro Consiglio Comunale senza diretta streaming: approvato mesi fa…

Giovedì prossimo, 8 agosto, si terrà un altro Consiglio Comunale a Praiano senza la diretta streaming. Nonostante la maggior parte dei Comuni in Costiera si siano adeguati in tal senso, e nonostante l’approvazione diversi mesi fa, pare che ancora non verrà concessa la diretta streaming. Lo scorso anno c’erano state diverse polemiche, in particolare con il Movimento 5 Stelle che lamentava l’assenza della diretta internet.

Il Consiglio Comunale è previsto per le ore 10,30. Ecco di cosa si parlerà:

1) Approvazione verbali seduta precedente.

2) Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, art. 175 comma 5 / bis lettera e-bis). Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 dell’ 11.07.2019. Comunicazione al Consiglio.

3) Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, art 175 comma 5 / bis lettera e-bis) Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29.07.2019. Comunicazione al Consiglio.

4) Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, art. 175 comma S / bis lettera e-bis) Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 ded 29.07.2019. Comunicazione al Consiglio.

5) Aggiornamento / Variante del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021. Approvazione.

6) Articolo 175 comma 8, articolo 193 comma 2 e articolo 187 del T.U.E.L 267/2000 e ssmm.i. Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio, utilizzo avanzo vincolato.

7) Art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL 267/2000 – riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza Tribunale Civile di Salerno 49/2012;

8) Art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL 267/2000 – riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza Tribunale Amministrativo di Salerno 01759/2018;

9) Art. 194 comma 1 lettera a} del TUEL 267/2000 – riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza Tribunale Civile di Salerno 4559/2018;