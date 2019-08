Anteprima . Praiano / Furore, Costiera amalfitana . Intorno alle 19.00 di oggi, lungo la strada interna che conduce alla Praia, sono cadute alcune pietre staccatesi dal costone. Questa strada è molto frequenstata dai bagnanti ma per fortuna non ci sono stati feriti ma le pietre hanno danneggiato alcune macchine parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale insieme al sindaco di Praiano Giovanni Di Martino.

Precisiamo che la strada in questione è di proprietà del Comune di Furore , che gestisce il parcheggio con una società di Pimonte sui Monti Lattari, ma che di fatto è al servizio di Praiano e delle attività della Praia. Al momento non siamo in grado di sapere se la roccia si è staccata dal territorio di Praiano o molto più presumibilmente di Furore.

di 4 Galleria fotografica Praiano, cadono pietre lungo la strada







Si temeva addirittura altra chiusura , dopo quella di Capodorso a Maiori per Cetara e Salerno fatta dall’ANAS . Sarebbe stata una trappola chiudere la strada statale amalfitana 163 verso Positano. Per fortuna non si tratta della S.S. 163. La situazione ora sembra sotto controllo, si attende il sindaco Milo di Furore e uomini dei carabinieri di Amalfi competenti per il territorio, ma non ci dovrebbero essere problemi.

Aspettiamo come al solito che qualcuno ci copi questa notizia. Intanto vi terremo aggiornati in tempo reale.