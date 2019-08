Praiano. Domani autopsia per Pietro, operato il compagno. Per i funerali si dovranno aspettare gli avvisi, ancora in corso accertamenti

Praiano, Costiera amalfitana. Grande strazio in Costa d’ Amalfi per la morte di Pietro Villani, una tragedia sulla quale stanno ancora indagando i carabinieri della stazione di Positano. Non è semplice ricostruire la vicenda e tutti i suoi aspetti. Se vi sia stata effettivamente una manovra di inversione di marcia, la caduta prima, uno scontro o un investimento successivo.

Al momento non è stato accertato nulla, l’incidente è avvenuto nella notte fra sabato e domenica, dopo la mezzanotte, e la Procura di Salerno ancora non ha emesso gli avvisi di garanzia.

Solo dopo gli avvisi è possibile, poi, disporre per i funerali.

Si stanno analizzando le telecamere e cercando testimoni. Ma ancora non sono stati ascoltati i ragazzi coinvolti. Il compagno è stato operato ieri, ora sta bene, ma è sconvolto. Il bar vicino, sentito da Positanonews, era chiuso al momento dell’incidente.

Al vaglio sono vari aspetti, probabilmente anche le condizioni della strada, la S.S. 163 che si interseca con la rotabile, a Vettica, pericolosa come abbiamo dimostrato con video noi di Positanonews andando sul posto. Ma anche i soccorsi del 118, le cure prestate all’ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello. Aspetti che vanno al vaglio della Procura.

Per il Tribunale dei Minori era stato disposto l’esame esterno della salma presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, ma ciò non è bastato a chiarire le cause del decesso.

Il Magistrato che si interessa del caso, la dottoressa Maria Chiara Minerva, ha richiesto per domani l’autopsia.