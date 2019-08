Praiano. Il disco d’oro e di platino Willy William all’Africana

Willy William, vincitore del disco d’oro e di platino, quest’estate ospite all’Africana Famous Club.

Dopo un Ferragosto di fuoco in Costiera Amalfitana pensavate che l’estate stava volgendo al termine?

Non prima di ballare sulle note della musica Reggaeton, Hip Hop e R&B del cantante e Dj Willy William.

Vincitore del disco d’oro e di platino in Francia grazie ai suoi remix e le sue collaborazioni, é stato anche ospite a Sanremo nel 2016 dove ha ricevuto il disco d’oro in Italia.

Ma solo grazie al singolo “Ego” è entrato nella top 10 in Belgio, Francia ed Italia.

La sua hit “Mi Gente” in collaborazione con J Balvin ha raggiunto circa 2.5 miliardi di visualizzazioni su YouTube, canzone che continua a far ballare tutto il mondo e questo Venerdì, 30 Agosto, fará sognare anche gli ospiti dell’Africana Famous Club di Praiano.

Locale notturno che sin dal 1962 continua a sorprenderci con artisti di fama internazionale, da Klingande a Paris Hilton passando per Skin e tanti altri.

Continua così a cresce l’attesa per Willy William in Costiera Amalfitana, non perderti il vivo di una serata Hip Hop & Reggaeton all’Africana Famous Club.