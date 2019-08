Praiano. Consegnate le riprese delle telecamere: si è trattato di uno scontro

Praiano, Costiera Amalfitana. Sono state consegnate le riprese delle telecamere di videosorveglianza dov’è avvenuto il tragico incidente che due giorni fa ha tolto la vita al povero Pietro Villani. A quanto pare si è trattato di uno scontro.

I Carabinieri stanno ancora indagando, il caso non è chiuso, ma dalle prime indagini è emerso che il conducente del ciclomotore dove viaggiava Pietro, non aveva idoneità per poterlo guidare. In più, il veicolo non era nemmeno di sua proprietà.

Stesso dicasi per il conducente dell’altro scooter coinvolto nell’incidente.

Da quanto riportano le riprese delle videocamere, il conducente del mezzo dove viaggiava anche Pietro, stava svolgendo una manovra irregolare.

Questo ovviamente sarà al vaglio del Tribunale dei minori e ci sarà un provvedimento per accertare la responsabilità.

Autopsia fatta, domani probabilmente i funerali.

Questa sera, invece, ore 19, a Positano, verrà celebrata la Santa Messa in ricordo di Pietro.