Praiano. Consegnate le riprese della videocamera: c’è stato uno scontro. Lutto Cittadino per i funerali domani

Praiano, Costiera amalfitana . Sono state consegnate le riprese della videocamera che puntava proprio sul posto dell’incidente , nel bivio di Vettica. A condurre le indagini i carabinieri di Positano, con la sovrintendenza della Compagnia di Amalfi iretti dal capitano Roberto Martina. A interessarsi della vicenda il Tribunale dei Minori di Salerno che, dopo l’esame esterno della salma all’obitorio dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, ha disposto l’autopsia.

La dottoressa Maria Chiara Minerva, il magistrato che conduce le indagini, intende verificare ogni aspetto della vicenda, dall’incidente , ai tempi del soccorso del 118 , all’intervento all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. Il ragazzo aveva subito gravi danni agli organi interni , con perdita di sangue, si è detto che il decesso è sopravvenuto in seguito ad infarto, ma tutto questo verrà accertato solo in sede giudiziaria.

Lo scontro è avvenuto fra il ciclomotore portato dal compagno con un maggiorenne che sopravveniva al bivio di Vettica dopo la mezzanotte. Il posto, visionato da Positanonews, è di per se molto pericoloso, strada dissestata, nella parte della S.S. 163 dell’ANAS , ma in pieno centro cittadino, e l’abitudine di andare avanti e indietro in questo che è considerato un punto di ritrovo, poteva succedere qualcosa di grave e purtroppo è successo.

Stando alle riprese consegnate agli uomini dell’Arma il ragazzo che conduceva il ciclomotore, che non era di sua proprietà, avrebbe fatto una manovra irregolare. Il giovane conducente, anche lui minorenne, è ricoverato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno con una frattura a un gomito ed è stato operato ieri.

Questa sera messa in suffragio per Pietro a Positano . Per i funerali, previsti fra domani mattina, il sindaco Giovanni Di Martino ha deciso di proclamare il lutto cittadino, ma in tutto il paese si avverte un velo di tristezza.