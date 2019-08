Praiano. Il Comune cerca sponsor

Praiano, Costiera amalfitana. Il Comune di Praiano con un avviso pubblico sull’albo pretorio cerca sponsor per le manifestazioni turistiche . Una iniziativa intrapresa già dal Comune di Positano e da anni dalla Fondazione Ravello. Sono varie le manifestazioni, alcune già passate, rimane il Natale, finanziate dalla Regione Campania e , in parte, anche con la Tassa di Soggiorno.

Il Comune di Praiano, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione

assume il ruolo di sponsee, recita l’avviso . Il presente avviso, in alcun modo vincolante per

l’Amministrazione, e da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da

parte di operatori potenzialmente interessati.

Con il presente avviso non e indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

L’Amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di

sponsorizzazione.