Praiano, attivata la Guardia Medica Turistica per tutto il mese di agosto

A Praiano da oggi è attiva la Guardia Medica Turistica, che sarà in servizio per l’intero mese di agosto. Insieme alla Guardia Medica che garantisce continuità assistenziale tutto l’anno, questa mattina è partito il potenziamento estivo con un numero mobile per le emergenze, con personale medico situato nell’ambulatorio di via Umberto I, al primo piano della Casa Comunale dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, dal lunedì al venerdì. Gli orari della Guardia Medica, attiva di notte e nei festivi sono invece dal lunedì a venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 8.00 (del lunedì seguente).

Le prestazioni sono gratuite per i cittadini residenti in Regione Campania e i cittadini stranieri residenti nella Comunità Europea (in possesso di tessera sanitaria), mentre per i cittadini italiani non residenti in Regione Campania e per i tutti coloro che non residenti presso i Paesi della Comunità Europea, le prestazioni sono soggette alle seguenti tariffe, da versare al medico in servizio che rilascerà regolare ricevuta:

Prescrizione farmaceutica: Euro 10,00 – Visita domiciliare: Euro 25,00 Visita ambulatoriale: Euro 15,00.

Numeri Guardia Medica:

Tel. 081.93.68.176 (servizio continuato)

Cell. 334.62.83.266