Pozzuoli torna a tremare alle 14.39 di oggi con una scossa lieve avvertita nella zona alta della città

Pozzuoli trema ancora. Alle 14.39 di oggi è stata registrata una scossa sismica lieve ma chiaramente avvertita nella parte alta della città. La scossa, del valore di 1.3 della scala Ritcher, ha avuto come epicentro la zona dei Pisciarelli ed è avvenuta ad una profondità di un chilometro e trecento metri. Proprio la profondità ha fatto sì che venisse chiaramente percepita dalla popolazione ed in molti hanno dichiarato di aver udito un boato e, successivamente, hanno sentito tremare i vetri di finestre e balconi. Non si sono stati danni agli edifici o alle persone. Ricordiamo che anche ieri notte, all’una circa, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato altre due lievi scosse, questa volta non avvertite dalla gente.