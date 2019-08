Possibile mai che – ci confida Pino De Vivo, residente – per qualsiasi problema al Monte Faito la colpa è sempre di qualcun altro? Qualche esempio?



Le strade interne al Villaggio di Monte Faito sono del Comune di Vico Equense e sono completamente dissestate e impraticabili da anni… ma il Sindaco del Comune afferma che è colpa delle radici degli alberi e poiché questi sono di proprietà di Regione Campania e di Città Metropolitana di Napoli, per la nota proprietà transitiva, è quindi colpa di questi Enti… morale? Il Comune non le ripara!



La pubblica illuminazione da quasi 10 mesi non illumina le strade… ancora una volta la colpa non è del Comune di Vico Equense ma di Regione Campania e di Città Metropolitana di Napoli, sempre per la nota proprietà transitiva… perché l’anno scorso alcuni rami hanno abbattuto qualche cavo elettrico e bisognerebbe ripararlo. Altra morale? Il Comune lascia al buio residenti e strutture turistiche!



Ma anche per il resto la colpa non è del Comune… anzi, sempre il Sindaco afferma che la colpa è proprio di residenti e commercianti del Faito, perché non partecipano al convegno e non ascoltano le promesse che gli Enti preposti fanno per il rilancio di Monte Faito!!!



Carissimo Sindaco, è brutto dare la colpa ad altri, soprattutto quando sono assenti e non possono replicare! Ancora più brutto è dire che residenti e commercianti non erano presenti quando invece alcuni almeno c’erano; ma, per evitare spiacevoli questioni nella casa di Dio, hanno preferito tacere… Lei ha anche detto di essere aperto al “dialogo”, quindi tutte le richieste e PEC che arrivano al Comune e puntualmente ignorate per lei è dialogare? AH già dimenticavo – conclude – non è colpa sua…”.