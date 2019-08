Positano / Vico Equense. Ancora un incendio a Tordigliano, questa volta lambisce la strada

Da Positano a Tordigliano di Vico Equense si è sviluppato un incendio a ridosso della S.S. 163 Amalfitana . La storia si ripete. Dopo nemmeno una settimana Tordigliano torna a bruciare. L’altra volta l’incendio era sul sentiero che portava alla spiaggia ed è stato fermato prima che arrivasse sulla S.S. 163 Amalfitana, questa volta lambisce la strada. Ormai è ovvio che si tratta di incendi dolosi .

Questa volta l’incendio è stato appiccato in una zona diversa: proprio all’inizio del sentiero. Un incendio gravissimo come si può vedere dalle foto.

La Polizia Municipale di Positano sono sul posto. Stanno intervenendo i vigili del fuoco dopo le innumerevoli chiamate dei passanti ma anche dei bagnati che si trovano sulla spiaggia e che si sono trovati una nuvola di fumo proprio sulla propria testa.

Sembra che vi sia l’intenzione di far chiudere la strada: dopo l’episodio di ieri, dove grossi massi sono stati trovati al centro della carreggiata ( forse non caduti ma messi li da qualcuno) anche quest’incendio sembra una mossa studiata per bloccare la viabilità della SS 163.

Forse la strada, per permettere ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme, sarà chiusa al traffico per qualche ora.

Seguiranno aggiornamenti