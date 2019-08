Positano. Viale Pasitea e zone limitrofe senza energia elettrica per diverse ore, disagi per i cittadini

Positano. Ancora disagi legati alla mancanza di elettricità. Questa volta il problema si è verificato nel quartiere vicino al Poseidon, viale Pasitea e zone limitrofe, dove l’interruzione elettrica si è verificata nel primo pomeriggio, ossia poco dopo le 14.00 protraendosi per ore e senza riuscire a capire il motivo del disservizio. Un disagio enorme sia per i privati cittadini che per le strutture ricettive. Con le elevate temperature di oggi diventa vitale poter utilizzare ventilatori e condizionatori, oltre a frigoriferi ed altri elettrodomestici. Anche se spesso è proprio il sovraccarico dovuto al consumo maggiore, legato in particolare all’uso dei condizionatori, che manda in tilt l’erogazione elettrica. Anche perché nella giornata odierna non erano previsti lavori che avrebbero comportato il distacco della fornitura elettrica.