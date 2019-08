Positano. Uomo morto a mare era canadese e aveva 46 anni, in vacanza a Ravello aveva fittato barca ad Amalfi poco prima. L’uomo morto oggi in mare a Positano aveva solo 46 anni, era venuto in Costiera amalfitana ospite di un noto albergo di Ravello con la compagna e la figlia di lei. Dal Canada non era la prima volta che partiva alla volta dell’Italia e delle coste della cittadina della Campania. Giunto in aereo da Napoli qualche giorno fa oggi aveva deciso di regalarsi una giornata di mare e non ci ha rinunciato, nonostante, come ha riferito la moglie, alcune avvisaglie di dolori in mattina. Arrivato ad Amalfi ha noleggiato una barca nel primo pomeriggio, il tempo di tuffarsi, dopo aver mangiato, fra il Tritone di Praiano e Laurito, e purtroppo quella che doveva essere una bellissima giornata di dopo ferragosto è finita in tragedia come abbiamo ricostruito oggi, anche noi di Positanonews siamo arrivati di corsa sul molto, come tutti, sperando che si potesse salvare. Documentando per evidenziare intanto che la macchina del soccorso ha fatto di tutto, ma non c’è stato nulla da fare. Grande solidarietà dai positanesi , il sindaco di Positano Michele De Lucia si è messo subito a disposizione, due ragazze straniere sposate con positanesi, hanno accompagnato mamma e figlia, con il taxi di Lucio Paone, all’Ospedale di Castiglione di Ravello. Erano in stato di choc. Ora bisogna aspettare il provvedimento della Procura di Salerno per disporre il rientro della salma. E’ molto probabile che si è trattato di un infarto e a seguito di questo è probabile che l’uomo abbia anche ingerito molta acqua. L’uomo è morto in quel mare che amava, una tragica fatalità che non avremmo voluto riportare oggi.