Positano. Uomo denunciato per incidente in retromarcia “Esito negativo dalle perquisizioni”. Precisazioni dell’avvocato

Positano, Costiera amalfitana . Riceviamo e pubblichiamo immediatamente le precisazioni dell’avvocato Paolo Esposito in merito al fatto di cronaca di ieri, un incidente durante il quale vi è stata una donna ferita a causa di una manovra in retromarcia in Via Pasitea ( nella foto in fondo sulla destra dopo il ristorante Il Mediterraneo ). Di seguito vi è stato l’intervento dei carabinieri con un loro comunicato che tutti i giornali , compreso il nostro, hanno pubblicato. Solo noi abbiamo sentito l’avvocato della parte interessata.

Caro direttore in merito alla notizia apparsa su Positanonews mi sembra che si sia voluto spettacolarizzare un episodio spiacevole come un incidente stradale ma non meritevole di tanta eco. Vorrei infatti poter precisare che allo stato appare insussistente la prova del l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte del mio assistito nell’immediatezza del sinistro occorso. È infatti ben noto che la sola presenza di tracce di droga nelle urine testimonia solo di un uso pregresso. Infine mi sembra per completezza di informazione sia doveroso precisare che il mio assistito ha anche subito una perquisizione personale e dell’automezzo sul quale circolava che ha dato esito completamente negativo. Anche il predetto è stato già restituito alla società che ne è proprietario. Nella certezza che vorrete provvedere alle integrazioni richieste ti saluto cordialmente

Avv Paolo Esposito