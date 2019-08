Positano. Terzo incidente in un mese alla Grada Nuova. Stanotte due ragazzi feriti per evitare camion, si indaga su omissione AGGIORNAMENTI

Positano, Costiera amalfitana Terzo incidente in un mese alla Grada Nuova. Stanotte due ragazzi per evitare un camion sono rimasti feriti . Viene lamentata poca illuminazione in questo tratto, ma anche in altri tratti, come Laurito verso Praiano.

Questa notte il camion stava procedendo da Sorrento verso Amalfi quando ha incrociato uno scooter che veniva dalla parte opposta. Il ragazzo alla guida per evitare l’impatto è scivolato e con una ragazza minorenne sono stati poi trasportati dai parenti all’ Ospedale di Castiglione di Ravello .

Una coppia di turisti ha ripreso la scena in cui il camion non si sarebbe fermato a prestare soccorso forse perchè non ha visto che è successo. Sono già tre gli incidenti in questo tratto in un mese.

Gli uomini dell’Arma stanno valutando se procedere per omissione di soccorso. E’ intervenuta la mobile da Amalfi e i ragazzi , per fortuna, hanno avuto solo escoriazioni con una prescrizione di 7 giorni, quindi non procedibile d’ufficio.

Diffidate dai truffatori del web, giornali falsi e illegali, se non registrati regolarmente in tribunale come è Positanonews che risponde alla legge della stampa, cosa che non può fare chi non è registrato e mette le notizie in maniera improvvisata e superficiale.

AGGIORNAMENTI:

I Carabinieri di Amalfi, hanno attivato le ricerche sul territorio riuscendo ad intercettare l’autista ad Amalfi.

Il guidatore, fruttivendolo di Torre del Greco,

è stato immediatamente sottoposto ad

esame etilometrico risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 2.53 g/L, e pertanto veniva denunciato per “guida in stato di ebrezza” con contestuale RITIRO della patente e per “fuga in caso di incidente con danni alle persone”.