Positano Teatro Festival, servizio sul TGR Campania – VIDEO

Il TGR Campania di Rai 3 nell’edizione di domenica, ha dedicato un servizio sull’inizio del Positano Teatro Festival Premio Annibale Uccello, la rassegna diretta Gerardo D’Andrea. Il Festival sulla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera, ha aperto con una serata dedicata ai bambini, un appuntamento fisso in cui alla vista del meraviglioso scorcio della Garitta, viene ospitato il gruppo de Il Teatro nel baule. Con grande coinvolgimento dei più piccini, come racconta la giornalista Antonella Maffei, la compagnia attraverso un linguaggio poetico, coinvolgente e divertente ha rappresentato la storia “Così lontani così vicini ovvero di come l’anatroccolo imparò a volare”, realizzato con la regia di Simona Di Maio, con Giuseppe Borrelli e Angelica di Ruocco.

TGR del 04.08.2019 edizione delle 19:30