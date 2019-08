Positano Teatro Festival La ballata di Azzurro.

La Ballata di Azzurro.

Ieri, 5 agosto, il Positano Teatro Festival nella sua versione itinerante ha fatto tappa a Montepertuso. Sul piazzale della splendida chiesa di S. Maria delle Grazie è stato presentato da uno straordinario Roberto Azzurro il celebre componimento poetico “La ballata del carcere di Reading”, che Oscar Wilde scrisse all’indomani della sua scarcerazione avvenuta il 19 maggio del 1897 da Reading appunto, dopo due anni di lavori forzati perché colpevole di omosessualità. Roberto Azzurro è uno degli attori più talentuosi del panorama teatrale napoletano e ne ha dato ulteriore prova ieri sera. Azzurro entra sul palco trascinando con sé un mattone, di quelli che probabilmente Wilde trasportò per due anni in carcere, il macigno è il simbolo di tutte le umiliazioni che hanno pesato sull’anima di questo scrittore ma è proprio su questo mattone che Oscar Wilde/Roberto Azzurro comincia a scrivere. Su questo macigno incide le parole del proprio riscatto, della commovente conversione. A tal proposito mi vengono in mente le parole di Vinicio Capossela altro artista campano che della “Ballata” ha fatto il suo manifesto anti soprusi : “un gigante che arriva alla completa caduta e che, invece che distruggersi o lasciarsi morire, capisce gli altri e la compassione attraverso il dolore. Comprende che Cristo non è venuto sulla Terra per salvarci, ma per insegnare agli uomini a salvarsi l’un l’altro”. Roberto Azzurro per più di un’ora, aiutato solo dal contrappunto del pianoforte del maestro Matteo Cocca, ha interpretato al meglio questo dolore, che è anche un momento lucido e solenne, come scrive Capossela, di riscatto. Osservando la prova attoriale di Azzurro non nascondo che ho più volte ripensato all’aggressione che lo stesso Roberto ha subito due anni fa a Benevento. Osservavo sulle tavole del palcoscenico quest’uomo dal corpo minuto nascosto nel pastrano, intuivo sul collo, nascoste dal nodo della cravatta le cicatrici, testimoni delle trenta coltellate infertegli da un pazzo, e pensavo che solo un uomo che ha vissuto sulla propria pelle una simile umiliazione e ha trovato il coraggio di salvarsi la vita poteva recitare così magistralmente la Ballata. Il Positano Teatro Festival diretto da Gerardo d’Andrea ancora una volta ha celebrato ciò di cui noi tutti abbiamo bisogno in questo mondo così povero di sentimenti: l’emozione più autentica e nobile, quella che nasce da un cuore che non si arrende al male.

Luigi De Rosa