Positano Teatro Festival alla Chiesa Nuova . Gente, magnifica gente, la nostra gente. Dello spettacolo ne abbiamo parlato, del “dopo Festival” con i riconoscimenti al sindaco Michele De Lucia, che non è detto non possa fare il terzo mandato , se non cade il Governo e passa la legge che lo consentirà, e a Francesco Fusco, in un auspicato passaggio del testimone per la continuazione del teatro fatto da Gerardo d’Andrea, con Antonella Morea, un momento di grossa emozione, ci si chiede ci sarà il Festival e come sarà? “Se continua qualcuno della nostra amministrazione ci sarà ancora – ha detto il vicesindaco assessore al turismo Francesco Fusco -, anzi sarà ampliato con spettacoli specifici rivolti ai turisti ed altro ancora, ma ci sarà”. Emozioni comprensibili, 130 compagnie, attori e attrici, una manifestazione già una volta sospesa col cambio di amministrazione. Diciamo è stato un momento lungo, si sente già l’atmosfera delle prossime elezioni. “Ringrazio tutta la squadra che da dieci anni amministra il paese – ha chiuso il sindaco Michele De Lucia -, e ti dico che puoi già cominciare a lavorare per il prossimo festival”

Ma quello che abbiamo amato molto ieri è quello che ha fatto la “nostra” gente. Siamo cresciuti insieme, ci incontriamo per le scale e per la strada, in spiaggia e al bar Internazionale, ma voglio dirvi grazie di esistere . Da Peppe Ferraioli che, sempre disponibile, mesceva il vino, al presidente Capozzi, Maria Arpino, a tutti e tutte, caponata buonissima, la “caporalessa” il tipico piatto positanese dai mitici “Caporale” e “Grottino”, le melenzane mitiche e la melonata, il “pane e melone” tradizione ferragostana positanese. La bellezza era nella convivialità, nella disponibilità, nel sorriso, nello spirito collaborativo per il paese. Perchè noi siamo di Positano e amiamo Positano, possiamo dirci peste e corna, ma quando c’è da fare sono in tanti che si rimboccano le maniche e sono loro la nostra gente, magnifica gente. Grazie della serata.

Per le foto dello spettacolo vedete quelle di Vito Fusco sulla pagina facebook del Positano Teatro Festival, il nostro Luigi De Rosa ha seguito e scritto di tutti gli spettacoli che ha visto, per altri articoli, per i video, per tutto di ufficiale andate sulla bella pagina curata dal bravissimo ufficio stampa.