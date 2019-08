Positano. Il surfista più famoso del Web a pranzo da “Casa e Bottega”

Si chiama Jay Alvarrez il surfista più famoso e bravo del mondo. Lui che con 6 milioni di followers ha incantato tutti con i suoi video mentre provava le sue acrobazie sulle onde del mare.

Il 24enne ha deciso di far tappa a Positano ed è stato visto proprio a “Casa e bottega”, un ristorante che propone una cucina fresca a colazione, pranzo e merenda ..con insalate gourmet,panini, torte fatte in casa, gelati 100% naturali, smoothies e centrifugati di frutta e verdura..

Oltre a mangiare puoi acquistare piatti decorati, bicchieri,tazze in ceramica, borse artigianali e tessuti tutto rigorosamente “MADE IN ITALY”.

In questa foto l’Hawaiano è stato immortalato con Giusy Ruggiero, lavoratrice del locale.

Jay non vedeva l’ora di arrivare nella Città Verticale. Il ragazzo infatti è un grandissimo appassionato di fotografia, iniziando a farsi un nome sui social media proprio grazie a questa passione.

Un grande sportivo, amante degli sport estremi come lanciarsi da un paracadute o cavalcare le onde più alte del mondo a bordo della sua tavola da surf.

Ha oltre 1,2 milioni di abbonati su YouTube e molti dei suoi vlog hanno guadagnato oltre 10 milioni di visualizzazioni ciascuno.

È anche noto per il suo lavoro commerciale e per i suoi video Vine.

La sua fama è data, negli ultimi anni, dai contenuti pubblicati su Instagram.