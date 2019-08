Positano, stasera concerto dei Sonacore a chiusura dei festeggiamenti dell’Assunta con il ricordo a Don Raffaele Talamo

Si chiude stasera 22 agosto nella Città verticale il ciclo dei festeggiamenti per la Madonna Assunta, organizzati dalla Parrocchia di Positano, con un concerto del gruppo di musica popolare positanese ‘ I Sonacore ‘ di Paolo Marrone, sul sagrato della Chiesa madre alle 21

” Tu ca pe ‘ncoppe all’onde si venuta “, Storie di Madonne e canti popolari della nostra terra in occasione della chiusura dei festeggiamenti per l’assunzione della Beata Vergine Maria Regina di Positano : un concerto tutto incentrato sulla Madonna, in particolare la Madonna di Positano, a cui è dedicato il brano ” Canto alla Madonna di Positano ”

Nella giornata di oggi vogliamo ricordare anche l’amato parroco Don Raffaele Talamo, morto il 22 agosto del 2005, per quasi 50 anni parroco di Santa Maria Assunta a Positano, che sotto la sua guida ha visto tante vocazioni sacerdotali dalle quali sono uscite ben 2 vescovi, Mons. Ernesto Mandara nella diocesi di Poggio Mirteto, e Mons. Michele Fusco a Sulmona. ‘Anime cristiane mie’ l’affettuoso saluto di Don Raffaele ai suoi paesani ed agli ospiti, all’amato parroco il comune ha voluto dedicare la piazzetta che si trova proprio dietro la Chiesa madre, all’incrocio con Via Rampa Teglia.

Il programma della serata:

22 agosto: Maria Regina – “Se ne trase a’ Maronna”

Ore 19,00 Canto del Rosario, coroncina, S. Messa solenne di ringraziamento, deposizione della venerata statua della Madonna nella Cappella Stellata, discesa del Quadro.

Ore 21,00 “Tu ca pe ‘ncoppe all’onde si venuta…” Storie di madonne e canti popolari tra antiche voci e nuove emozioni. A cura dell’associazione SONACORE, in Piazza Flavio Gioia

Lettura e commento “LA PREGHIERA DI SAN BERNARDO ALLA VERGINE” Canto XXXIII della Divina Commedia, a cura del Prof. Roberto Sacchetti