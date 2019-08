Positano “Stand up people” – protesta contro le multe alla spiaggia guidata da Cecilia Donadio di Rai3 – Video

Positano “Stand up people” – protesta contro le multe alla spiaggia guidata da Cecilia Donadio di Rai3.

Una curiosa “protesta” oggi pomeriggio alla Spiaggia Grande, sulla famosa scala dei leoni, gli ausiliari della Polizia Municipale intervengono perchè una comitiva occupa la scala dei leoni quella che da il passaggio verso la ‘rotonda’ piazza principale della spiaggia grande, viene detto loro che rischiano una sanzione fino a 50 euro, a questo punto c’è un parapiglia tra di loro i ragazzi chiedono quale ordinanza possa impedire di sedersi e arriva la giornalista Cecilia Donadio di Rai 3, la vigilessa comincia a prendere i nomi per multare tutti i seduti. E dopo questo gesto che tutti quanti decidono di alzarsi in piedi guidati da Cecilia Donadio che spiega : È da anni che questi scaloni sono un simbolo per i bagnanti che tornano nella spiaggia è assurdo che si possa pensare che una persona debba sedersi a Positano , poi è una tradizione che dura da sempre è un luogo di ritrovo dalla spiaggia come la piazzetta a Capri qui ci sono gli scalini dei Leoni, anche attori e personaggi hanno provato questo momento di socialità perché multare chi si siede?”..