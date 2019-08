Spettacolare concerto all’alba a Positano con Quadrini con a torno la scenografia a 360 gradi del molo, dove è possibile ammirare tutta la bellezza della Città Verticale e del mare. Un’ evento meraviglioso che ha lasciato incantati tutti. Veder sorgere il sole è stato magico, nonostante qualche nuvoletta di umidità disturbatrice. Il maestro Leonardo Quadrini, ha diretto l’orchestra Sinfonica della Filarmonica Nazionale Russa “P. J. Tchaikovky” di Ijevsk, capitale della Repubblica Udmurtia in questo concerto dalle emozioni uniche.

L’orchestra è stata fantastica! Hanno viaggiato durante la notte da Benevento, dove avevano una tappa del loro tour, e nonostante la stanchezza del viaggio in pullman e del tour in se, questi ragazzi hanno dato il massimo in un programma lungo e non facile presentato da Marianna Casa .

A questi ragazzi vanno i nostri complimenti. Quadrini, che dire, un direttore d’orchestra di un altro livello.

E’ stato un insieme di cose che ha reso tutto fantastico: bello ed emozionate!

Durante il concerto, anche la nostra Madonna Nera è arrivata da mare, portata al molo dai ragazzi vestiti da saracini, come da tradizione.

A lei è stato dedicato questo magico concerto.

L’immagine è stata fantastica: arrivata sul molo, la nostra Beata Vergine Maria era rivolta, con l’orchestra, verso la chiesa Madre, mentre alle spalle sorgeva il sole. Un qualcosa di molto suggestivo!

“Dell’aurora tu sorgi più bella” ed è proprio così.