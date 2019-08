Positano. Si conclude stasera il Teatro Festival. I ringraziamenti del direttore artistico D’Andrea

Stasera, dopo due settimane di spettacoli. il Positano Teatro Festival-Premio Annibale Ruccello, XVI edizione, si conclude nella piazzetta della chiesa nuova. Un festival che, per i primo otto giorni, ha trovato la sua sede stabile nell’Anfiteatro di Piazza dei Racconti, con una programmazione che ha rispettato il motto che da anni è la sua parola d’ordine: “ridere, riflettere, commuovere”. Poi ha iniziato il suo tradizionale giro per i borghi e le piazze più belle di Positano: Nocelle, Montepertuso, la Garitta, Liparlati, e oggi, come già detto, alla Chiesa Nuova.

Voglio ringraziare tutti i positanesi che ci hanno sostenuto e i tanti turisti che hanno affollato le serate sia nell’anfiteatro che nelle rappresentazioni itineranti.

Per stasera voglio invitarvi tutti alla esibizione canora del duo Lalla Esposito e Massimo Masiello, che concluderà il festival. Alla fine ci sarà un epilogo a sorpresa e una cena rustica in piazza.

Ancora grazie e vi aspetto tutti.

Il Direttore Artistico Gerardo D’Andrea.