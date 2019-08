Positano, per Salvatore Fusco il cordoglio di AIBES Campania, il suo drink “Eden” cocktail dell’estate 2014

Positano, per Salvatore Fusco, scomparso ieri a Montepertuso, arrivano sui social tante testimonianze di amici e colleghi, in particolare di Luigi Gargiulo, fiduciario di AIBES Campania (Associazione Italiana Barman e Sommelier) :

Care Amiche e Cari Amici, mi dispiace disturbare in questi giorni di relax, ma, sono appena rientrato dal lavoro ed ho il tristissimo compito di comunicarvi (anche se alcuni di Voi lo avranno già appreso da “Stampa” o “Social”), il gravissimo lutto che ha colpito la nostra Sezione😢. Oggi è venuto a mancare un mio Carissimo Amico, oltre che Amico di Tutti e Socio CapoBarman SALVATORE FUSCO. Salvatore è stato un Pilastro dell’Aibes in Penisola Sorrentina e per me oltre che un Maestro è stato un grandissimo Amico, sempre disponibile con me e con Aibes! Domani mi recherò a Positano per porgere le Condoglianze Mie personali e quelle di Aibes Campania alla Famiglia. Per coloro che vorranno porgere l’ultimo saluto al caro Salvatore avviso che il rito funebre si terrà alle ore 17.00 di domani martedì 13 agosto presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie in Montepertuso di Positano. In questo tristissimo momento Vi invito alla recita di una preghiera🙏🙏🙏Luigi Gargiulo Fiduciario Aibes Campania

Per Salvatore una vita dedicata al lavoro come barman al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, che gli è valsa nel 2016 la “Stella al merito del lavoro”, il suo drink “Eden”, è stato scelto nel 2014 da AIBES Campania, come “drink dell’estate”, la ricetta : Vodka aromatizzata alla lavanda, limoncello, rosolio di glicine, erbe aromatiche del giardino del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, marmellata di arancia e decorazione con erbe aromatiche.

Ora Salvatore ha raggiunto il suo Eden, accanto alla Madonna delle Grazie da lui tanto amata.

Foto Michele De Angelis