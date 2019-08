Positano (SA). Ultimo spettacolo con Lalla Esposito e Massimo Masiello della XVI rassegna del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello.

Articolo di Maurizio Vitiello – Alla conclusione la sedicesima rassegna del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello.

Oggi 7 agosto, alle 21,00, il Positano Teatro Festival conclude la sua programmazione nella piazzetta della Chiesa Nuova con le stupende voci di Lalla Esposito e Massimo Masiello, che rendono omaggio alla canzone brillante napoletana con lo spettacolo “IO AGATA E TU – Sfogliatelle ed altre storie 2 :… La Vendetta”.

Al piano digitale Antonio Ottaviano, al contrabbasso Gianluigi Pennino, al sax Saverio Giugliano, tutti bravi.

Al termine dello spettacolo è prevista la cerimonia di consegna del Premio Pistrice Città di Positano, alla settima edizione.

Nel solco del successo dello spettacolo “Sfogliatelle e altre storie d’amore” che Lalla Esposito e Massimo Masiello hanno portato in scena due anni fa, e che voleva essere un particolare omaggio alla canzone ironica e brillante degli anni ’20-‘30, hanno deciso di omaggiare lo stesso tipo di canzone duetto di anni sparsi non necessariamente legati a una data.

Ovviamente, come si evince dal titolo, una dedica particolare per Nino Taranto, ai grandi Pisano e Cioffi, ai meravigliosi duetti di Rosalia e Beniamino Maggio, e cosi via … .

Certamente un panorama ironico, pieno di doppi sensi, che, in anni anche particolarmente difficili del nostro paese e della nostra città, riuscivano a dissacrare e stigmatizzare vizi, passioni e tic della gente di allora.

In scena, oltre a Lalla Esposito e Massimo Masiello, due musicisti diretti dal M° Antonio Ottaviano, che curerà anche gli arrangiamenti, faranno da contrappunto sottolineando il viaggio sul filo dell’ironia, che sarà il “ductus”, di questo racconto.

Da non mancare.

Maurizio Vitiello