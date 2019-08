Positano, riparte la rassegna musicale “Incanto Acustico”: ecco tutti gli appuntamenti

Riparte anche quest’anno la speciale rassegna musicale “Incanto Acustico” a Positano. Grazie all’impegno del Comune e dell’associazione musicale Quattro Quarti, è stato riproposto questo evento musicale che l’anno scorso ha riscosso un notevole successo nel borgo di Nocelle. Anche quest’anno saranno presenti tantissimi artisti promettenti, oltre ad altri già affermati: un modo questo di dare la possibilità ai più giovani di mettersi in luce in un palcoscenico così importante come quello di Positano.

Di seguito i nomi dei musicisti che saranno protagonisti alla rassegna, la quale si terrà in location differenti, dal 20 agosto al 10 settembre.

I Dirty Six, il 20 agosto alle ore 21.00 in Piazza dei Racconti. Un gruppo che è stato protagonista in tantissimi festival internazionali e che propone delle atmosfere jazz/funky molto moderne. Un progetto costituito da grandi personalità che, con un repertorio di composizioni originali e standard, scuoterà sicuramente gli animi degli spettatori.

Il quintetto Espresso Brass, 23 agosto alle ore 21.00 in Piazza Santa Croce a Nocelle; nato nel 2009, è stato capace di unire vari componenti musicali per arrivare a coinvolgere le persone nella musica. Tutti i componenti hanno svolto attività musicale con celebri enti lirici diretti dai più grandi direttori d’orchestra.

Luigi Pettrone & Esemble Italian Clarinet Mood, il 25 agosto alle ore 21.00 in Piazza Santa Croce a Nocelle. Un altro innovativo progetto voluto da Luigi Pettrone, collaboratore tra gli altri del Teatro San Carlo di Napoli.Il gruppo è formato dai migliori allievi della scuola di clarinetto del Prof. Pettrone, che individualmente collaborano già con importanti formazioni orchestrali.

Anastasio 5et, il 10 settembre alle ore 20.30 alla Spiaggia Grande di Positano. Il grande sassofonista Enzo Anastasio che proporrà diversi brani dell’album Che Soddisfazione e presenterà il suo nuovo disco Through in the Sky. Poche parole da dire qui.