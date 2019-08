Positano. Questa notte principio di incendio doloso nei locali della scuola media, residenti intervengono per domare le fiamme

Positano. Questa notte si è verificato un inizio di incendio di natura dolosa nei locali della scuola media. Probabilmente qualcuno è riuscito ad entrare all’interno dell’edificio al di sotto del Pasitea, innescando le fiamme. Alcune persone del posto, resesi conto di quanto stava accadendo non hanno esitato ad intervenire con pompe e secchi d’acqua riuscendo a domare il rogo ed evitando una tragedia poiché se il fuoco avesse raggiunto i motorini parcheggiati nelle vicinanze il danno sarebbe stato enorme. Al momento non si è riusciti a risalire all’autore del gesto e non si conoscono i motivi che possano averlo spinto ad un’azione del genere.