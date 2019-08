Positano. Il quartiere Chiesa Nuova ancora a secco. Continuano i disagi per la mancanza d’acqua

Positano, Costiera Amalfitana. Un episodio che si sta ripetendo da qualche giorno quella dell’improvvisa mancanza d’acqua in Via G. Marconi, nello specifico zona Fiume della Noce e in molte abitazioni nei pressi della Chiesa Nuova.

Nella giornata di ieri il servizio era stato interrotto per circa un’ora, facendo tornare tutto alla normalità intorno alle 9 del mattino.

Questa mattina, sempre allo stesso orario, l’acqua è mancata in molte abitazioni, ma a differenza della giornata precedente, ancora non è stato ripristinato il servizio.

Si chiedono agli operatori delucidazioni, dato che, anche nei giorni scorsi, non è prevenuto alcun avviso e che i disagi dei cittadini aumentano.