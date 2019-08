Positano. Problemi con il trasporto pubblico interno. Una lettera di un turista

Riceviamo e pubblichiamo una lettera da un turista che, durante il suo soggiorno a Montepertuso, frazione di Positano, ha riscontrato diversi problemi con il trasporto interno.

Alla cortese attenzione del

– Sindaco

– Assessore alla promozione turistica

– Assessore ai trasporti

Gentili Signori,

Ieri, 28 agosto 2019, ero in partenza da Montepertuso ospite di fraterni amici alla fine del mio soggiorno per far ritorno a Milano.

Mi recai alla fermata del bivio di Montepertuso in attesa del bus delle ore 8.30 per Positano.

Insieme a me, la mia valigia a rotelle di modeste dimensioni.

Ero alla fermata in tempo sufficiente per vedere il bus salire da Positano verso Montepertuso.

Al ritorno del bus, insieme a me c’era un altro signore in attesa di salire.

Lui salì e a me venne detto dall’autista che, poiché non c’era più posto per me e trolley, non avrei potuto salire a bordo. Ho dovuto scendere a piedi fino a Positano per non perdere le coincidenze del mio viaggio di ritorno.

Vi chiedo:

– E’ proprio così difficile prevedere corse suppletive per il periodo di centro estate, se non per l’intera estate?

– Nessuno vede il disagio di chi si affastella in piazzetta in attesa dei bus?

– Perchè ci si deve gettare all’arrembaggio ogni volta che si deve prendere un autobus?

– Nessuno vede il pericolo costituito dalle decine e decine di persone che si ammassano sulla statale alla fine della giornata in attesa di poter prendere posto su un bus?

– Perchè un passeggero deve rimanere a piedi alle 8.30 del mattino a Montepertuso?

Positano era nota per la sua proverbiale gentilezza. Io ci venni la prima volta a 6 anni e conservo bellissimi ricordi, fra cui quello di aver indossato la sua bandoliera da sindaco per sposare la signora Valeria Leone e Vittorio Giaroli l’anno scorso proprio presso il Comune.

Per la prima volta, a 62 anni, medito di non tornare più a soggiornare a Positano.

Il traffico è fuori controllo e i servizi pubblici palesemente insufficienti.

Non voglio suggerire soluzioni ovvie.

Mi limito a sottolineare che il turismo di altissimo livello sicuramente ripaga, ma anche i moltissimi visitatori meno affluenti costituiscono una più che buona ragione per fare “grandi numeri”.

In una località come Positano ci si aspetterebbe per lo meno una serie di bus navetta in circolazione continua per tutto l’anello de paese e frequenze migliori per Montepertuso e Nocelle che è pure il punto d’arrivo del Sentiero degli Dei.

Non posso credere che non esista volontà o risorse per risolvere il problema dei trasporti: in qualsiasi altra località che avesse le limitazioni fisiche di Positano e l’affluenza straordinaria di visitatori che avete la fortuna di avere, si adotterebbero misure adeguate a garantire una qualità migliore del soggiorno.

Io non posseggo auto e i muovo con i mezzi pubblici sempre, ma non posso accettare una tariffa taxi a 40 euro per salire da Positano a Montepertuso e vorrei utilizzare un bus pubblico non affollato come quelli che ho avuto la sfortuna di prendere in questi giorni.

Non vi nascondo che mi dispiace immensamente aver dovuto scrivere questa lettera e, comunque, attendo fiducioso una vostra risposta e, soprattutto, delle azioni efficaci e tempestive per ovviare a questo problema che nuoce davvero gravemente all’immagine di Positano nel mondo: è noto, infatti, che i visitatori esteri. e ora un sempre maggior numero di italiani, sono coloro che usano costantemente i mezzi di trasporto pubblici. Forse vi sfugge che moltissimi visitatori approdano a Positano via mare e si ritrovano poi a dover lottare per poter salire su di un bus affollato e i cui orari di passaggio sono largamente insufficienti a coprire le reali necessità.

Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.