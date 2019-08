Positano. Principio di incendio a ridosso del terrazzo della scuola media. Indagini con telecamere

Esclusiva . Positano, Costiera amalfitana . Si indaga sul principio di incendio avvenuto a ridosso del terrazzo della scuola media, al di sotto di Via Pasitea , dove erano parcheggiati diversi ciclomotori

Dalla dinamica si è rilevato che non è stato necessario entrare all’interno del terrazzo scalvalcando il cancello, come qualcuno ha ipotizzato ieri su Positanonews, potrebbe essere bastato buttare materiale incendiario sulla folta vegetazione che si trova sul muro di contenimento, innescando le fiamme.

L’incendio si è sviluppato alle 3 della notte di martedì 27 agosto. Un’orario strano in effetti, e non si può incolpare il popolo del by night per questo episodio.

Alcune persone del posto, resesi conto di quanto stava accadendo non hanno esitato ad intervenire con pompe e secchi d’acqua riuscendo a domare il rogo ed evitando una tragedia poiché se il fuoco avesse raggiunto i motorini parcheggiati nelle vicinanze il danno sarebbe stato enorme.

Al momento non si è riusciti a risalire all’autore del gesto e non si conoscono i motivi che possano averlo spinto ad un’azione del genere.

Anche se fosse una bravata senza l’intervento dei positanesi , nel caso le fiamme fossero arrivate ai ciclomotori, poteva succedere di tutto