Positano. Preoccupazione per i fuochi di mezzanotte a causa del vento, ecco dove si faranno

Positano. Cresce l’attesa per l’appuntamento di mezzanotte con i tradizionali fuochi d’artificio, ma il vento che in queste ore sta soffiando sulla città della costiera amalfitana desta preoccupazioni. Per questo motivo i fuochi saranno spostati verso la rada di Fornillo per assecondare la direzione del vento ed evitare qualsiasi pericolo. Massima attenzione da parte della Capitaneria di Porto e la situazione sarà tenuta costantemente sotto controllo.